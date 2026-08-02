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2 августа, 08:57

В Энгельсе открыта горячая линия для пострадавших при атаке БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / chainarong06

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / chainarong06

В Энгельсе Саратовской области заработала горячая линия для жильцов, чьи дома пострадали от удара беспилотников. Об этом рассказал глава Энгельсского района Максим Леонов на платформе «Макс».

«Жители домов, пострадавших в результате атаки БПЛА, могут позвонить по телефонам единой дежурно-диспетчерской службы: 8 (8453) 56-71-29, 95-42-23», — сообщил он.

Руководитель района также отметил, что одним из вариантов решения вопроса является личное обращение в местную администрацию.

Леонов уточнил, что в оперативный штаб можно обратиться за предоставлением жилья, а также подать заявление о повреждённом имуществе.

Два человека погибли при атаке беспилотников на Саратовскую область
Два человека погибли при атаке беспилотников на Саратовскую область

До этого стало известно, что утром 2 августа в Энгельсе многоэтажный жилой дом получил повреждения после удара беспилотника. По словам Бусаргина, на месте работали специалисты, которые проверяли несущие конструкции здания и оценивали, насколько оно безопасно. Для жильцов, которые не могли вернуться в свои квартиры, власти открыли пункты временного размещения.

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Вероника Бакумченко
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