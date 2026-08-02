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2 августа, 09:21

Земли уйдут с молотка: Депутат Шеремет жёстко высказался о планах Зеленского по распродаже Украины

Депутат Шеремет обвинил Зеленского в плане по уничтожению Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет выступил с жёстким заявлением в адрес президента Украины. Парламентарий заявил, что Владимир Зеленский сознательно реализует стратегию, направленную на опустошение подконтрольных ему территорий и их последующую экономическую экспансию в пользу внешних сил.

«Зеленский явно не договаривает. Он не считает людьми всех обманутых им украинцев, тысячами вылавливаемых как животных на улицах для отправки и утилизации на фронт. Всё это часть плана, чтобы территорию Украины сделать максимально безлюдной и распродать за бесценок ее плодородные земли западным корпорациям», — сказал РИА «Новости» Шеремет.

Депутат также обвинил украинское руководство в проведении политики репрессий и геноцида против собственного народа, отметив, что массовые мобилизационные мероприятия лишь ускоряют демографический коллапс. По его мнению, экономические и земельные сделки Киева с иностранными компаниями являются частью этой деструктивной модели.

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А бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель раскритиковала подход президента к ведению военных действий, заявив, что его схема строится на обещаниях, затем меняются сроки и появляются новые условия. Она написала, что из года в год повторяется одна и та же формула: смелое обещание, затем неудача, новые условия и перенос сроков, что, по её мнению, не является стратегией.

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Анастасия Никонорова
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