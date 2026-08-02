Медведи против людей: В Румынии решили массово отстреливать хищников из-за нападений

Парламент Румынии принял решение о значительном увеличении допустимого ежегодного отстрела бурых медведей. Согласно новым нормам, лимит на 2026 и 2027 годы установлен на уровне 900 особей ежегодно, что вдвое превышает предыдущие квоты, передаёт Reuters.

По данным Министерства природы, на территории страны обитает от 10 до 13 тысяч медведей — это самая крупная популяция в Европе за пределами России. Власти объясняют ужесточение мер ростом числа опасных столкновений с людьми: за последние 20 лет животные стали причиной гибели около 30 человек.

Экологи и природоохранные организации, однако, скептически оценивают эффективность такого подхода. Они опасаются, что охотники будут преимущественно выбирать трофейные экземпляры в удалённых районах, а не тех животных, которые реально угрожают населению.

«Охота не будет вестись там, где медведи выходят на обочину дороги», — заявила Кристина Лапиш, представляющая заповедник Libearty.

Эксперты также указывают на неэффективность существующих профилактических мер — штрафов за прикорм, правил утилизации отходов и электрических ограждений — которые, по их мнению, не применяются должным образом. Ожидается, что решение вызовет дальнейшие дебаты между властями и защитниками природы.

Ранее сообщалось, что в восточной Финляндии число бурых медведей достигло рекордного уровня, и полиция едва справляется с сотнями обращений из-за встреч с ними. С 45 звонков в 2023 году количество выросло до 199 в 2025-м, а в этом году уже превысило несколько сотен. Представитель полиции Харри-Пекка Похьолайнен предупредил, что если популяция продолжит расти, ситуационный центр не сможет управлять ситуацией в ближайшие годы.