Скорость глобального потепления почти удвоилась за последнее десятилетие

Анализ данных показал, что глобальное потепление заметно ускорилось. Исследователи связывают сдвиг с периодом примерно с середины 2010‑х. Об этом пишет Scientists Daily.

После исключения влияния естественных колебаний — включая события типа Эль-Ниньо, извержения вулканов и изменения солнечной активности — средний темп роста температуры за последнее десятилетие составил около 0,35°C за 10 лет.

Для сравнения, в период 1970–2015 годов этот показатель был ниже: чуть меньше 0,2°C за 10 лет. Ускорение стало отчётливо различимо примерно в 2013–2014 годах, а затем закрепилось. Вывод подтвердили на пяти крупных наборах климатических данных. Статистическая уверенность в том, что ускорение не случайно, превышает 98%.

Учёные отдельно отмечают: работа направлена на фиксацию изменения тренда, а не на поиск точной причины. Они указывают, что современные климатические модели допускают периоды, когда потепление идёт быстрее.

Если скорость сохраняется, то планка 1,5°C на долгосрочном горизонте может быть превышена до 2030 года. Итоговая динамика зависит от темпов сокращения выбросов CO₂ до нуля.

Ранее Life.ru сообщал, что из-за глобального потепления мощные наводнения в России могут стать нормой. Хотя ещё несколько десятилетий назад такие потопы считались редкостью. Постепенно проблема затрагивает и центр страны, где к подтоплениям приводят аномальные дожди.