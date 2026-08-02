Катер изрезал винтом купавшуюся с мамой пятилетнюю девочку в Саратовской области

В Саратовской области возбуждено разбирательство по факту травмирования малолетнего ребёнка на воде. Инцидент произошёл в Марксовском районе на реке Волге: катер совершил наезд на пятилетнюю девочку, находившуюся в воде вместе с матерью, сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.

«Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту наезда маломерного судна на малолетнего проводится процессуальная проверка по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта)», — говорится в сообщении ведомства.

В результате столкновения ребёнок получил тяжёлые травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение. По свидетельским показаниям очевидцев, судоводитель находился в состоянии алкогольного опьянения, пишет SHOT. Также, как уточняет Telegram-канал, при наезде катер изрезал винтом тело девочки.

Ранее стало известно о другом происшествии на воде в Якутии. После опрокидывания лодки на реке Амга спасатели обнаружили тела двух мужчин, которые числились пропавшими без вести. Поиски проводились возле села Харбалах в Таттинском улусе.