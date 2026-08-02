Белухи попали в «ловушку» отлива: Люди устроили спасательную операцию прямо на берегу

В Хабаровском крае удалось спасти пять белух, оказавшихся на мели в устье реки Уда. К операции подключились студенты, сотрудники предприятий и местные жители. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин.

В Хабаровском крае спасли двух белух и трёх детёнышей, застрявших на мели. Видео © Telegram / ДЕМЕШИН

Животных заметили утром в Тугуро-Чумиканском районе во время отлива. Среди попавших в беду китообразных были две взрослые особи и три детёныша. Первыми на помощь пришли студенты, которые во время путины работали на предприятии «Сонико-Чумикан». Они отогнали собак от белух, сообщили о происшествии в экстренную службу и начали помогать животным.

В Хабаровском крае спасли двух белух и трёх детёнышей, застрявших на мели. Фото © Telegram / ДЕМЕШИН

Позже к спасению присоединились сотрудники другой рыбодобывающей компании, представители районной администрации, прокуратуры и жители населённого пункта. Маленьких белух удалось быстро освободить с камней, однако взрослые животные оказались крепко зажаты на мелководье. Для их освобождения пришлось задействовать грузовик с краном.

Во время всей операции спасатели постоянно поливали белух водой, чтобы не допустить пересыхания кожи. Работы заняли около двух часов. После освобождения животные остались в безопасности. При этом жители и специалисты продолжают дежурить у берега, чтобы убедиться, что белухи дождутся прилива и смогут самостоятельно уйти в море.

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