Счётная палата США усомнилась в целесообразности закупки 11 ледоколов

В Счётной палате США усомнились в целесообразности закупки 11 ледоколов. Сомнения связали с тем, что у профильных структур нет достаточной аналитики для оценки долгосрочной выгоды сделки. Об этом сообщает The New York Times.

По данным Управления подотчетности правительства США, директор по контрактам и закупкам в сфере национальной безопасности Шелби Оукли заявила: ведомство не располагает материалами, которые позволили бы обосновать такой масштаб приобретения.

В сообщении также отмечается финансовый риск для Береговой охраны. Новые суда, по документам ведомства, потребуют обслуживания с привлечением экипажей и затрат на уровне миллиардов долларов, однако источники и план финансирования не прописаны.

Контракты на сумму почти $7 млрд заключили без конкурсных торгов с тремя компаниями. В частности, фигурируют финская Rauma Marine Constructions и американская Bollinger Shipyards.

Часть строительства планируют разместить в Финляндии, что, как утверждается, обходит ограничение, запрещающее строить за рубежом суда для работы в интересах национальной безопасности. В администрации Белого дома отказ от торгов объяснили процедурой, ориентированной на «общественные интересы».

При этом финансирование обеспечили двумя траншами: $3,5 млрд выделил Конгресс, еще $3,5 млрд перенаправили из фонда «поддержки границы» в рамках принятого республиканцами закона о расходах. Чиновники Белого дома настаивают: ледоколы нужны для безопасности и возвращения статуса США как арктической державы.

Напомним, что в мае президент США Дональд Трамп выразил своём недовольство из-за того, что в американском флоте насчитывается лишь один старый ледокол, тогда как Россия располагает 48 ледоколами. По его словам, США в ближайшее время намерены исправить ситуацию в Арктике.