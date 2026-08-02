Пугачёва потеряла бренд «Баронесса фон Орбах», которым владела с 1996 года

Алла Пугачёва лишилась прав на товарный знак «Баронесса фон Орбах» — его певица зарегистрировала ещё в 1996 году. Об этом пишет Mash.

История бренда уходит корнями в 90-е годы, когда певица предприняла попытку юридически закрепить за собой дворянский титул, ссылаясь на генеалогию своего бывшего супруга Миколаса Орбакаса. Поскольку документально подтвердить наличие в роду литовского барона фон Орбаха не удалось, артистка ограничилась регистрацией одноименного коммерческого бренда.

Раньше под этим брендом Алла Борисовна могла продавать всё: от парфюма до алкоголя и одежды. Но 2 августа срок регистрации истёк. Пугачёва не стала подавать документы на продление — видимо, 22 тысячи рублей показались ей не той суммой, ради которой стоит суетиться.

Ранее стало известно, что Алла Пугачёва продлила права на товарный знак Alla Pugachova в России. Ранее бренд использовался в коллекции обуви, выпущенной совместно с компанией «Эконика».