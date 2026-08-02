Россиянин нашёл телефон на улице и решил выбить «вознаграждение» с хозяйки молотком

В Выборгском районе Ленинградской области полиция задержала местного жителя, который решил нажиться на чужой потере. Инцидент произошёл 1 августа у дома № 28 на Ленинградском шоссе в городе Каменногорске, сообщает управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным правоохранителей, 32-летний мужчина нашёл мобильный телефон 61-летней женщины и решил вернуть его владелице. Однако вместо благодарности он потребовал денежное вознаграждение, угрожая потерпевшей молотком.

Женщина перевела злоумышленнику две тысячи рублей, но этого ему показалось мало — он потребовал ещё пять тысяч. После этого пострадавшая обратилась в полицию, и подозреваемого задержали по горячим следам.

Похищенный смартфон изъят и возвращён владелице. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой), решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее в Москве были задержаны трое бывших полицейских, которые вымогали деньги у иностранных студентов, заманивая их через приложения для знакомств, а затем, представляясь полицейскими, угрожали уголовным делом и подбросом наркотиков. Потерпевшими стали двое студентов из Африки, которых затолкали в подъезд, обыскали, одного заковали в наручники и требовали по 15 тысяч рублей с каждого.