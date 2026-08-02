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Регион
2 августа, 10:27

Гроза с дождём ожидается в Подмосковье и Москве во второй половине дня

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Во второй половине дня в Московском регионе прогнозируют грозу с дождём. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ по данным последних метеопрогнозов.

В Подмосковье местами ожидаются грозовые дожди. Из-за этого с 15:00 в регионе действует «жёлтый» уровень погодной опасности. В Москве синоптики допускают грозу с дождём после 18:00 по московскому времени.

При этом в столице продолжает действовать «оранжевый» уровень, связанный с сильной жарой. Ожидается, что в течение дня воздух в мегаполисе прогреется до +32 градусов.

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Ранее Life.ru писал, что магнитная буря накроет Землю в ближайшие сутки, вероятность достигла 75%. По расчётам синоптиков, скорость солнечного ветра в ближайшие часы способна увеличиться до 600 километров в секунду и выше.

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Полина Никифорова
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