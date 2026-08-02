Армения начала поставки рыбной продукции в Грузию

Посольство Армении в Тбилиси сообщило об успешном завершении переговоров с грузинскими партнёрами, касающихся экспорта рыбной продукции. Документальное оформление договорённостей открывает путь для системных поставок товаров из Еревана на местный рынок.

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что достигнутые соглашения являются частью стратегии по расширению двустороннего торгово-экономического сотрудничества между странами. Стороны намерены и в дальнейшем развивать взаимодействие в аграрном секторе.

«Успешно завершились переговоры по вопросу реализации армянской рыбной продукции на грузинском рынке», — говорится в сообщении посольства.

Посольство Армении отдельно подчёркивает, что продолжит работать с грузинской стороной для расширения торгово-экономического сотрудничества.Ожидается, что новые поставки позитивно скажутся на ассортименте грузинских магазинов и укрепят экономические связи между двумя государствами.

Ранее россельхознадзор приостановил поставки рыбы из Армении, распространив ограничения на оставшиеся предприятия, и полностью прекратил сертификацию ещё двух производителей до устранения нарушений. Ведомство уже предлагало Еревану остановить экспорт почти всех рыбоперерабатывающих компаний из-за системных замечаний, оставив лишь «МФ Экспорт» и «Инвест плюс» под усиленным контролем.