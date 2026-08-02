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2 августа, 10:47

В Турции стабилизирована обстановка с лесными пожарами в трёх провинциях

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sanit Fuangnakhon

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sanit Fuangnakhon

Спасатели в Турции справились с тремя последними очагами лесных пожаров на юге и западе страны. Об этом рассказал глава Минсельхоза республики Ибрагим Юмаклы, слова которого приводит телеканал TRT Haber.

«В результате эффективных действий с воздуха и земли пожары в районе Чине провинции Айдын, в Сусурлуке провинции Балыкесир и в районе Буджа провинции Измир взяты под полный контроль», — сказал он.

По уточнённым данным управления по связям с общественностью при турецком лидере, борьба с огнём ведётся с привлечением колоссальных сил. В небе и на земле развёрнута настоящая армада: 28 самолётов, 119 вертолётов, 14 беспилотных аппаратов и свыше 5000 машин спецтехники одновременно брошены на подавление пламени.

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Напомним, огонь охватил сразу несколько популярных у отдыхающих провинций, включая Анталью, Муглу и Кемер, и вплотную приблизился к гостиничным комплексам. Из-за быстрого распространения пламени власти перекрыли трассу Анталья — Фетхие, а особую тревогу у отдыхающих вызывала обстановка в районе Аксу, где расположены известные пятизвёздочные отели.

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Вероника Бакумченко
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