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2 августа, 10:25

Президент Армении подписал указ о переназначении Пашиняна премьером страны

Обложка © РИА Новости / Юрий Кочетков

Обложка © РИА Новости / Юрий Кочетков

Никол Пашинян вновь занял пост премьера Армении. Указ о его назначении подписал президент страны Ваагн Хачатурян.

«Назначить Никола Пашиняна премьер-министров Республики Армения», — говорится в указе президента.

В соответствии с Конституцией, после начала работы нового состава Национального собрания президент обязан незамедлительно назначить главой правительства кандидата, выдвинутого парламентским большинством. Процесс формирования кабинета министров ограничен пятнадцатидневным сроком. В течение пяти дней после своего назначения премьер-министр представляет президенту список кандидатов на посты вице-премьеров и министров. У главы государства есть три дня на утверждение предложенных кандидатур либо на передачу вопроса в Конституционный суд.

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Ранее сегодня Пашинян подал в отставку в связи с началом работы парламента нового созыва. Формальная отставка правительства была анонсирована заранее. Далее президент Армении должен будет назначить нового главу кабинета министров из партии, победившей на выборах.

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Наталья Демьянова
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