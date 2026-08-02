Три человека погибли, двое пострадали при ударе БПЛА по Удмуртии

Сегодня утром в Удмуртии зафиксирована атака беспилотников. Врио главы региона Ольга Абрамова подтвердила, что в результате падения БПЛА на гражданский объект в Ижевске пострадали люди.

«В результате атаки пострадал гражданский автомобиль на севере региона. По оперативным данным, к сожалению, погибли три человека. Два человека в больнице, один из них ребёнок. Девочку доставим в Ижевск сразу, как стабилизируется состояние», — написала Абрамова в телеграм-канале.

На месте инцидента работают оперативные службы и экстренные бригады. Территория оцеплена, проводится обследование поврежденных строений.

Власти региона призывают жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным сводкам. Глава Удмуртии пообещала оказать всю необходимую помощь семьям пострадавших и погибших.

В настоящее время воздушное пространство региона находится под контролем. Обстоятельства происшествия выясняются компетентными органами.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовные дела по статье о терактах после атак беспилотников на логистические центры Wildberries в Пензенской области и Удмуртии. В ведомстве заявили, что на этих объектах хранятся гражданские товары, включая предметы первой необходимости.