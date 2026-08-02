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2 августа, 10:49

В Омской области 2 августа объявили беспилотную опасность

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Konstantin Savusia

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Konstantin Savusia

В Омской области объявили режим беспилотной опасности. С соответствующим обращением к жителям выступил губернатор Виталий Хоценко.

Глава области призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности до отмены предупреждения. Обо всех происшествиях или подозрительных ситуациях граждан попросили незамедлительно сообщать по единому номеру экстренных служб 112.

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Ранее утром беспилотники атаковали территорию Удмуртии. В результате удара по гражданскому объекту в Ижевске есть погибшие и пострадавшие. Повреждения получил гражданский автомобиль. Жертвами происшествия стали три человека, ещё двое были госпитализированы, в том числе ребёнок.

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Милена Скрипальщикова
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