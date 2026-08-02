В Ханты-Мансийском автономном округе введён режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Руслан Кухарук.

По его словам, все ответственные службы и ведомства переведены в режим повышенной готовности и принимают необходимые меры для обеспечения безопасности.

Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие. Во время действия режима по возможности рекомендуется не выходить на улицу и не подходить к окнам.

Оставаться в безопасном месте следует до объявления сигнала об отмене режима беспилотной опасности.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил об атаке украинских беспилотников на регион. По последним данным, в результате удара погибли два человека, их семьям пообещали оказать необходимую помощь.