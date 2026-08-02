Крепость веры: Как ветхозаветный святой Илия стал небесным заступником «крылатой пехоты»

Чествование десантников 2 августа совпадает с днём памяти одного из самых почитаемых ветхозаветных святых — пророка Илии. О том, почему именно он стал небесным покровителем ВДВ, 360.ru рассказал протоиерей Фёдор Бородин — настоятель храма Космы и Дамиана на Маросейке и сержант воздушно-десантных войск в отставке.

Пророк Илия жил в Израильском царстве в IX веке до нашей эры. Он обличал царя Ахава и его жену Иезавель, насаждавшую культ языческих божеств Ваала и Астарты. Святой творил много чудес: низвёл огонь на жертвенник, наслал засуху, а через три года вымолил дождь. За особую праведность он был вознесён на небо живым на огненной колеснице.

По словам отца Фёдора, именно этот эпизод имеет ключевое значение для десантного братства. Пророк Илия не вкусил до конца человеческой смерти и в одиночку противостоял огромному числу лжепророков. В смысле веры, крепости и преданности истинному служению он вполне может служить образом военнослужащего ВДВ, убеждён священник.

Он также рассказал, как в постсоветское время командование крылатой пехоты стало искать церковного окормления и обратилось к настоятелю столичного храма пророка Божия Илии на Никольской улице протоиерею Андрею Речицкому. С тех пор в Ильин день там ежегодно проводятся торжественная литургия и молебен. Традиция эта поддерживается уже много лет.

Сегодня президент РФ Владимир Путин поздравил десантников с профессиональным праздником, отметив их умелые и решительные действия на передовой. Российский лидер подчеркнул, что бойцы ВДВ плечом к плечу с товарищами защищают Россию, проявляют героизм на самых сложных участках фронта и эффективно выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции, опираясь на опыт старших поколений и традиции создателей войск.