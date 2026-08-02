«Минерал за миллиарды» отменяется: Учёные объяснили, что на самом деле нашли в Хибинах

Кольский научный центр РАН опроверг сообщения о якобы обнаружении нового дорогостоящего минерала. Учёные заявили, что речь шла о давно известном вторичном минерале, а информация была неверно интерпретирована. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе центра.

Недоразумение возникло после публикации пресс-релиза Минобрнауки. По словам специалистов, журналисты неверно истолковали его содержание. Как отметили в КНЦ РАН, материал был посвящён исследованию структуры уже известного минерала. Никаких заявлений об открытии нового вещества или его высокой стоимости в документе не содержалось.

Учёные уточнили, что обнаруженный в Кировском руднике Хибин вторичный минерал представляет научный интерес благодаря своему строению. Он образует тонкие игольчатые кристаллы длиной до 0,2 миллиметра, внутри которых находятся полые силикатные трубки диаметром около двух нанометров.

По мнению исследователей, особенности этой структуры могут помочь в создании новых материалов для катализа химических реакций и современной магнитной техники. В Кольском научном центре также сообщили, что 3 августа на сайте Минобрнауки будет опубликован подробный материал, который разъяснит суть исследования.

В Хибинском массиве на Кольском полуострове ранее находили редкие минералы, которые помогали учёным изучать процессы формирования земной коры. Исследователи отмечали, что этот регион остаётся одним из важнейших центров изучения редкоземельных элементов.