Власти американского штата Вашингтон ввели режим чрезвычайной ситуации на фоне масштабных лесных пожаров. Из-за стремительного распространения огня в ряде районов уже началась эвакуация жителей. Об этом сообщил губернатор Боб Фергюсон в соцсети Х.

В штате Вашингтон объявили режим ЧС из-за масштабных лесных пожаров. Видео © Х / World Source News

Фергюсон объяснил решение рекордно продолжительной засухой и сильными ветрами, которые способствуют быстрому распространению пламени и создают угрозу для населения. В городе Спокан местные власти распорядились эвакуировать жителей примерно 200 домов. Недалеко от населённого пункта действуют два крупных очага возгорания общей площадью свыше 1,7 тысячи гектаров.

Наиболее серьёзная ситуация сложилась на территории индейской резервации Колвилл, где огонь охватил около 54,2 тысячи гектаров. Ещё один крупный пожар продолжается на горном хребте в округах Ферри и Стивенс. Там площадь возгорания достигла примерно 17 тысяч гектаров. Власти продолжают борьбу со стихией и принимают меры, чтобы не допустить новых разрушений и обеспечить безопасность жителей.

Ранее эксперты предупредили, что масштабные лесные пожары могут распространиться на значительную часть Европы. При неблагоприятном развитии событий «вся Европа будет в огне». Серьёзную обеспокоенность вызывает истощение ресурсов экстренных служб, включая противопожарную авиацию.