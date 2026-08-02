Ядовитый томкат отомстил: Россиянка раздавила жука в Шанхае и попала в больницу

25-летняя жительница Таганрога Елизавета, отдыхая в Шанхае, столкнулась с опасным насекомым прямо в номере отеля. Девушка почувствовала сильное жжение на руке и, обнаружив сидящего на коже жука, инстинктивно прихлопнула его. На следующее утро на месте контакта появилось обширное красное пятно, сопровождаемое болью, похожей на ожог, а спустя три дня образовались волдыри, сообщил Telegram-канал SHOT.

Россиянка в Китае попала в больницу, раздавив ядовитого жука. Фото © Telegram/SHOT

Пострадавшая туристка. Фото © Telegram/SHOT

В местной больнице пациентке объяснили, что она раздавила томката — насекомое, напоминающее муравья, которое не кусается, но при повреждении выделяет мощный токсин педерин. Воспаление от попадания этого яда может держаться месяцами, а при отсутствии своевременной помощи существует риск развития лихорадки и воспаления суставов.

Состояние россиянки оценивается как стабильное, она находится под наблюдением врачей. Туристам, посещающим регионы обитания томкатов, рекомендуют не прикасаться к насекомым и аккуратно сдувать их с кожи, избегая раздавливания. Инцидент служит напоминанием о необходимости соблюдения мер предосторожности в тропических странах.

В последнее время участились случаи поражения ядовитыми жуками-томкатами среди российских туристов в Азии. Недавно во Вьетнаме пострадали от ядовитых жуков томкатов. Женщина раздавила насекомое на лбу, приняв его за комара, а на следующий день у неё и её мужа появились сильное жжение, покраснение, отёк и волдыри на коже. При обращении к врачам выяснилось, что причиной стала токсичная жидкость, выделяемая жуками при повреждении. Инцидент произошёл вечером в спальне с открытым окном.