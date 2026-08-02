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2 августа, 12:01

Задыхались и скулили в клетках: Москвичи спасли щенков, оставленных в закрытой машине

В Москве в машине нашли шесть щенков бигля в клетках

Обложка © Telegram/ Осторожно, новости

Обложка © Telegram/ Осторожно, новости

Во дворе ЖК «Мещерский лес» в Москве жители обнаружили в закрытой машине шесть щенков бигля в клетках. Животные скулили, а также тяжело дышали. Об этом пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».

В Москве в машине нашли шесть щенков бигля в клетках. Видео © Telegram/ Осторожно, новости

По словам очевидцев, один щенок был в особенно тяжёлом состоянии. Предполагается, что в жару собаки могли провести в автомобиле всю ночь. Жильцы обратились к хозяйке машины с просьбой открыть багажник. Она спустилась вниз и выпустила щенков.

При этом соседи утверждают, что семья женщины уже ранее проявляла жестокое отношение к животным. Они добавляют, что во дворе, по рассказам жителей, её сын гуляет со щенками и часто причиняет им вред.

Также сообщается, что у женщины в интернете размещены анкеты с объявлениями об услугах по передержке и перевозке животных. Жители намерены написать заявление в полицию и добиваться проверки обстоятельств происшествия.

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Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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