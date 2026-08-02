Анапа? Сочи? Нет — Москва: Сотни людей спасаются от жары на переполненном пляже в Строгино
Жара в Москве собрала толпы отдыхающих на пляже в Строгино
В Московском регионе установилась по-настоящему летняя жара. Температура воздуха в столице достигла +31 градуса, а в Подмосковье — +32, из-за чего пляжи оказались заполнены отдыхающими. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.
Жара до +32 градусов собрала толпы отдыхающих на пляжах Москвы и Подмосковья. Видео © Life.ru
Одним из самых популярных мест отдыха в воскресенье стал пляж в Строгино, где собрались многочисленные любители позагорать и искупаться. По данным синоптиков, температура воздуха в Москве поднялась до +31 градуса, а в отдельных районах Подмосковья — до +32. Текущий день может стать одним из самых жарких с начала лета. На фоне высокой температуры жители и гости региона массово отправились к водоёмам, чтобы переждать зной.
Несмотря на аномальную жару, синоптики предупредили жителей Московского региона о скором ухудшении погоды. Во второй половине дня в Подмосковье местами ожидаются грозы с дождём, из-за чего с 15:00 в регионе действует жёлтый уровень погодной опасности. В Москве вероятность грозы прогнозируется после 18:00.
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