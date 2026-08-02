«Маленький ты» против пустоты: Психолог объяснила, зачем звёзды и блогеры показывают детские фото

Новый флешмоб «Маленький ты» наводнил социальные сети коллажами из архивных и нынешних снимков. Кризисный психолог Ангелина Сурина объяснила, что за этой модой стоит не просто ностальгия, а глубинная потребность в признании и одобрении.

Участникам тренда нужно найти детскую фотографию и разместить её рядом со взрослой. К флешмобу присоединились многие знаменитости: Ксения Бородина, Сергей Лазарев, Гоша Куценко, Наталья Рудова, Ольга Бузова, Анна Седокова, Ида Галич, Григорий Лепс и другие.

По словам специалиста в комментарии 360.ru, глядя на любое изображение ребёнка, человек испытывает умиление. Маленький человечек воспринимается как беззащитный и чистый, что пробуждает желание заботиться и опекать. Когда же мы всматриваемся в собственные детские черты, включается механизм сравнения прошлого и настоящего.

Сурина отметила: люди ищут в старых кадрах подтверждение своей значимости, предпосылки талантов и интеллекта. Выставляя два фото, взрослый демонстрирует: «Я сохранился внешне, слежу за собой, я молодец». Это способ получить общественное признание и убедить самого себя в собственной состоятельности.

Подобные параллели помогают повысить самооценку и успокоиться на фоне сегодняшних тревог, неудач или самокритики. Психолог подчеркнула, что тренд закрывает душевные пустоты, связанные с дефицитом любви и внимания. Звёзды участвуют в нём с теми же мотивами: потребностью в подтверждении своей особенности и сближении с аудиторией.

При этом эксперт не считает «Маленький ты» побегом в инфантилизм. Напротив, коллаж призван заявить о взрослых достижениях. Дети беззащитны и мечтательны, тогда как нынешний образ говорит: «Смотрите, какой я крутой стала».

В итоге, по заключению Суриной, флешмоб даёт ощущение целостности. Человек признаёт себя частью общества, одновременно фиксируя личную уникальность, и через позитивную реакцию окружающих восполняет нехватку любви и признания.

Ранее психолог предупредила, что избыточная увлечённость вселенной Гарри Поттера и вера в волшебное разрешение трудностей способны навредить детской психике. В зоне особого риска находятся несовершеннолетние из неблагополучных семей, пережившие травмы или страдающие от дефицита родительского внимания. В подобной обстановке ребёнок склонен всё глубже погружаться в выдуманный мир и вырабатывать магическое мышление. Фантазии начинают замещать действительность, а расчёт на чудо блокирует осознание личной ответственности и понимание того, что перемены требуют реальных поступков.