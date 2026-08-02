Тепляков закатил скандал в МГУ из-за отказа принять его детей в магистратуру

В МГУ им. Ломоносова произошёл инцидент с участием многодетного отца Евгения Теплякова, известного своими попытками раннего обучения детей. Мужчина попытался попасть в приёмную комиссию вуза, чтобы пристроить свою 14-летнюю дочь Алису и 12-летнего сына Хеймдалля, однако сотрудники преградили ему путь, сообщает портал Voice.

«Вызвали полицию, происходит абсолютнейший цирк», — так Тепляков отреагировал на отказ в допуске к членам приёмной комиссии. По его словам, дверь кабинета закрыли перед ним, а работники университета в панике разбегались.

На требования прекратить съёмку и угрозы безопасности родитель не реагировал, продолжая настаивать на своём. В итоге сотрудники вызвали полицию. Замдекана по учебной работе факультета психологии Артём Ковалёв пояснил, что поступление в магистратуру в 14 лет противоречит правилам университета. Он также напомнил, что в 2022 году Алиса уже не справилась с программой первого курса из-за высокого уровня сложности.

Конфликт завершился приездом правоохранителей. Теплякову было отказано в зачислении детей. Ситуация вызвала широкий резонанс в соцсетях, где пользователи разделились в оценках поведения как отца, так и администрации вуза.

Ранее сообщалось, что известная вундеркинд Алиса Теплякова окончила РГГУ в 13 лет, получив диплом педагога-психолога после 2,5 лет ускоренного обучения, причём сокурсники утверждают, что она присутствовала только на онлайн-парах и сдавала экзамены дистанционно. В семье Тепляковых десять детей, а отец заявляет, что благодаря его педагогическим талантам Алиса значительно умнее сверстников. Ранее сообщалось, что её младшая сестра Лейя также подала документы в МГУ.