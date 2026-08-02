Трамп сделал репост приглашения посетить Сербию

Президент США Дональд Трамп сделал репост фотографии с приглашением посетить Сербию, опубликованной его спецпосланником Ричардом Гренеллом в соцсети Truth Social.

На снимке был запечатлён плакат с надписью «Президент Трамп, Сербия ждёт вас», который несколько зрителей развернули во время турнира UFC в Белграде.

Власти Сербии обратили внимание на публикацию американского лидера. Министр по вопросам семьи и демографии Милица Джурджевич-Стаменковски заявила, что репост привлёк внимание миллионов людей к стране.

Она также назвала возможный визит Трампа в Белград историческим событием. По словам министра, последний действующий президент США, посещавший сербскую столицу, был Джимми Картер в 1980 году.

Ранее король Марокко Мухаммед VI объявил о переименовании крупнейшей автомагистрали страны в честь Дональда Трампа. Решение связано с признанием США при администрации Трампа суверенитета Марокко над Западной Сахарой.