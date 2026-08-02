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2 августа, 12:42

На Украине ввели лимиты на продажу топлива на АЗС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Kamshylin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Kamshylin

На украинских заправках введены лимиты на отпуск дизельного топлива: в одни руки теперь отпускают от 50 до 100 литров. Как сообщает издание «Дело», наиболее жёсткие ограничения наблюдаются на трассовых АЗС.

Мера обусловлена тем, что из-за сближения розничных и оптовых цен водителям большегрузного транспорта стало экономически выгоднее заправляться на станциях, чем закупать топливо на нефтебазах. В частности, лимит в 100 литров уже внедрён в сети ОККО.

Украинские АЗС вынуждены ограничивать продажу дизеля: топливо расходуется быстрее, чем его успевают подвозить. Причин для «топливного голода» несколько: от падения объемов импорта и дефицита в Европе до проблем с речной логистикой из-за обмеления Дуная. Хотя эксперты не предрекают полного исчезновения дизеля с рынка, водителям стоит быть готовыми к тому, что на некоторых заправках его периодически не будет.

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Ранее глава группы компаний Prime Дмитрий Леушкин заявил, что формат украинских АЗС может измениться из-за рисков, связанных с ударами. По его мнению, вместо крупных комплексов с кафе и магазинами будут строить более компактные заправки с минимальной инфраструктурой.

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Наталья Демьянова
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