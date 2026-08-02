Врач-десантник Светяш назвала День ВДВ символом готовности помочь

Дарья Светяш, старший ординатор госпиталя имени П. В. Мандрыки, кавалер ордена Мужества и участница проекта «Время героев», подчеркнула значимость Дня ВДВ. По её словам, этот праздник олицетворяет готовность десантников всегда приходить на выручку. Военный врач отметила, что принципы «крылатой пехоты» — решительность, стойкость и человечность — остаются с бойцами на всю жизнь, помогая им сохранять сострадание и ответственность за жизни других даже после завершения службы на передовой.

«Для меня, как для военного врача, десантника и выпускницы программы »Время героев«, День Воздушно-десантных войск — это символ непреходящей готовности прийти на помощь. Десантная этика учит действовать там, где ждут, и не отступать перед трудностями -- даже когда кажется, что сил больше нет», — сказала Светяш.

Вторая часть её обращения — о роли женщин, прошедших испытания службы. Как отметила Светяш, они приносят в общество спокойствие в кризисе и способность заботиться о близких, а в медицине эти качества становятся профессиональной опорой.

Она подчеркнула: десантный дух не делит людей по полу. Его формируют доверие, взаимовыручка и общая цель. В заключение Светяш заявила, что защита Отечества и забота о здоровье его защитников — единый процесс, а каждый участник выполняет свою миссию достойно, до конца.

Ранее Life.ru рассказывал, что чествование десантников 2 августа совпадает с днём памяти одного из самых почитаемых ветхозаветных святых — пророка Илии. Святой творил много чудес: низвёл огонь на жертвенник, наслал засуху, а через три года вымолил дождь.