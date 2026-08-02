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Регион
2 августа, 13:12

Хоценко: ПВО отражает атаку беспилотников на Омскую область

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Khomich

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Khomich

В Омской области силы противовоздушной обороны отбивают атаку беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в своём телеграм-канале.

«Силы ПВО Минобороны России отражают атаку противника на наш регион», — написал глава области.

Он также сообщил, что было принято решение не проводить сегодня вечером концерт на Соборной площади. В дополнение к этому он обратился к жителям с просьбой быть предельно осторожными и напомнил, что при любых нештатных ситуациях помощь можно получить по телефону 112.

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Напомним, ранее в тот же день в Омской области ввели режим беспилотной опасности. Хоценко обратился к жителям с призывом сохранять спокойствие и следовать мерам безопасности, пока предупреждение не отменят. О любых происшествиях и подозрительных ситуациях людей попросили сразу звонить в экстренные службы по номеру 112.

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Вероника Бакумченко
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