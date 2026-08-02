Лесное изобилие августа: Названы съедобные грибы, у которых есть двойники-убийцы

Август открывает пик грибного сезона в российских лесах. Боровики, подосиновики, лисички и опята появляются в изобилии, однако каждый съедобный экземпляр требует внимательного осмотра.

Белый гриб выделяется массивной выпуклой шляпкой от светло-бежевого до тёмно-коричневого тона и толстой бочкообразной ножкой с сетчатым рисунком. Главный маркер — белая мякоть на срезе. Искать его лучше в зрелых смешанных и хвойных лесах, часто по соседству с красными мухоморами.

Подосиновик легко узнать по яркой оранжево-красной шляпке и высокой ножке в тёмных чешуйках. Срез быстро синеет, затем чернеет — это нормальная реакция. Опасных двойников у него нет, а найти гриб можно под осинами, на вырубках и вдоль тропинок, говорится в материале URA.ru.

Подберёзовик отличает подушковидная шляпка серых или бурых оттенков и тонкая белая ножка с чёрно-бурыми чешуйками. Он предпочитает светлые берёзовые рощи, опушки и лесные дороги.

Лисичка обыкновенная представляет собой единое целое без чёткого разделения на шляпку и ножку, окрас варьируется от светло-жёлтого до оранжевого. Эти грибы почти не бывают червивыми. Их двойник — говорушка оранжевая — отличается неестественно ярким цветом, ровным краем шляпки и неприятным запахом.

Летние опята селятся на пнях и поваленных стволах, имеют медово-коричневую шляпку и плёнчатое кольцо на ножке. Смертельную угрозу представляет галерина окаймлённая: она лишена «юбочки», окрашена ярче и содержит те же токсины, что и бледная поганка.

Собирать любые дары леса нельзя у трасс, заводов и свалок — они вбирают тяжёлые металлы. Перезревшие экземпляры тоже стоит оставить: в них уже идут процессы разложения. Срезать плодовые тела нужно с ножкой, а дома в тот же день разобрать по видам. Любое сомнение трактуется однозначно — гриб остаётся в лесу.

С начала летнего сезона в России зафиксировано свыше 30 случаев отравления грибами. В медучреждения попали не менее 16 пострадавших, а география происшествий охватила семь регионов. По данным местных ведомств, за помощью обратился 31 человек. Самый крупный очаг выявлен в Воронежской области, где пострадали 11 грибников.