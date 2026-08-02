В Москве мужчина получил ожоги после взрыва кабеля под лавочкой

На западе Москвы произошёл необычный инцидент с пострадавшим. Мужчина получил ожоги после того, как сел на лавочку на улице Герасима Курина, сообщил источник «Рен-ТВ».

По предварительным данным, причиной происшествия стал взрыв пролегающего под этим местом электрического кабеля. Скамейка оказалась в зоне повреждения подземной коммуникации, что привело к травмированию горожанина.

Обстоятельства случившегося выясняются. Источник в экстренных службах уточнил, что информация о степени тяжести ожогов и состоянии пострадавшего уточняется. На месте работают специалисты коммунальных и аварийных служб, которые проводят диагностику подземных сетей и устанавливают точную причину хлопка.

Ранее в Казахстане блогерша Диляра получила тяжёлые ожоги рук и головы после взрыва пауэрбанка в сумке сразу после тренировки в фитнес-клубе Павлодара, когда она попыталась снять её, и вспыхнуло пламя. Инцидент был снят на видео.