Из геймеров — в асы реального неба: Свыше 200 петербуржцев записались на курсы управления БПЛА

С начала года в Технопарке Санкт-Петербурга 400 человек прошли бесплатное обучение пилотированию дронов. Подготовка ведётся в рамках федерального проекта, а упор сделан на практику — от тренажёров до настоящих полётов на полигоне.

Одним из курсантов стал 55-летний Евгений Оханов. В юности он занимался высшим пилотажем на учебных самолётах, но проблемы со здоровьем перекрыли путь в авиацию. Теперь мужчина решил освоить коптер. Он рассказал телеканалу «Санкт-Петербург», что органы управления здесь иные: отсутствуют педали, а манёвры строятся по направлениям и профилю.

За полгода на курсы записались свыше двухсот человек. Инструктор Денис Жоров отметил, что навыки востребованы в сельском хозяйстве, строительстве и военной области. После освоения базового управления ученики переходят к гонкам, дрон-рейсингу, а также режимам разведки и камикадзе.

Проще приходится любителям компьютерных игр, однако это не обязательное условие. Первые шаги делаются в реалистичном симуляторе с настройкой погоды и сценариев. Затем начинается практика на компактной тренировочной площадке, где преодоление препятствий требует немалых усилий. Новички теряются, некоторых укачивает в очках с закрытым обзором, но постепенно отрабатываются взлёт, посадка и базовые элементы.

Отточив мастерство, группы выезжают на испытательный полигон с условиями, приближенными к боевым или производственным. После двухнедельного курса выпускник получает диплом и открывает для себя новые профессиональные возможности.

Ранее старший преподаватель кафедры инженерной кибернетики НИТУ «МИСИС» заявил, что искусственный интеллект меняет модель высшего образования, лишая университеты исключительного доступа к знаниям. По его мнению, роль преподавателя теперь смещается с трансляции информации на развитие критического мышления. Студентов необходимо обучать проверке ответов нейросетей, анализу фактов, грамотной постановке запросов и самостоятельному принятию решений.