Не клади мозоли в чемодан: Какую обувь нельзя брать в отпуск ни в коем случае

Неудачно выбранная пара способна превратить долгожданную поездку в череду мучений. Боль в ногах, натоптыши и даже серьёзные травмы — вот чем грозит пренебрежение правилами подбора обуви для путешествия.

Первыми в списке нежелательных вариантов значатся высокие каблуки. Эффектный внешний вид не компенсирует неустойчивость на брусчатке и перегрузку переднего отдела стопы, из-за чего резко возрастает риск вывиха. Если без каблука не обойтись, допустим лишь устойчивый вариант высотой до четырёх сантиметров.

Балетки с тонкой плоской подошвой тоже не годятся для долгих прогулок. Отсутствие амортизации перегружает свод стопы, провоцируя боли и мозоли. Если уж брать такую модель, то с утолщённой гибкой основой и мягкой окантовкой, советует URA.ru.

Закрытые изделия из плотной кожи без вентиляции ведут к перегреву и опрелостям, а свободные туфли на толстой подошве без фиксации пятки нарушают механику шага. Пляжные шлёпанцы и вьетнамки допустимы только у бассейна: для асфальта они слишком ненадёжны и быстро натирают.

Для пересечённой местности у воды лучше взять аквашузы из неопрена или силикона. Они цепко держатся на мокрых камнях и защищают от порезов. Для экскурсий незаменимы текстильные кроссоверы с рельефной амортизирующей подошвой и анатомической стелькой.

В городе выручат лёгкие лоферы или мокасины с каблуком в два-три сантиметра. Для вечерних выходов допустима закрытая пара на устойчивой колодке не выше четырёх сантиметров, без острого носа и жёсткого задника. Оптимальный набор — две-три пары: пляжная, основная прогулочная и одна сменная для кафе.

Главное правило — никакой новой обуви в чемодане. Любую пару необходимо разносить дома, проверив швы, подошву и внутреннюю отделку.

Полноценный отдых должен длиться не менее четырёх недель, считает врач-невролог. По его словам, более короткий срок не позволяет организму восстановиться полностью. Непродолжительный отпуск грозит упадком сил, снижением иммунитета, повышенной нагрузкой на сердце и сосуды, а также ростом тревожности и обострением хронических заболеваний. Четырёхнедельный перерыв специалист назвал рациональной величиной, необходимой для полного восстановления всех систем.