Трамп запустил платный доступ к постам в Truth Social для трейдеров

Американский президент Дональд Трамп запускает новую коммерческую инициативу, связанную с его активностью в социальных сетях. Начиная с этих выходных трейдеры с Уолл-стрит получат возможность за плату заранее ознакомиться с постами главы Белого дома в платформе Truth Social, сообщает Associated Press.

По информации агентства, такой шаг может принести компании Trump Media & Technology значительную прибыль, однако одновременно вызывает серьёзные юридические риски. Эксперты указывают на возможные нарушения законодательства об инсайдерской торговле и использование служебного положения в личных целях.

Публикации Трампа, затрагивающие экономические решения и внешнеполитические заявления, традиционно оказывают заметное влияние на финансовые рынки. Возможность заранее узнать их содержание даёт трейдерам несправедливое преимущество при совершении биржевых операций.

Инициатива уже вызвала критику со стороны регуляторов и наблюдателей. В США эту схему окрестили «бардаком», подчёркивая сомнительность этической стороны проекта. Официальных комментариев от Белого дома и компании-оператора платформы пока не поступало.

Ранее Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social ИИ-изображение, на котором он стоит рядом с инопланетянином, без пояснений или подписи. Политик не объяснил, зачем он это сделал и связано ли это с каким-либо событием.