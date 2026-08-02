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Регион
2 августа, 14:16

Пожар возник в поле под Омском из-за обломков сбитого БПЛА

Пожар возник в поле в окрестностях Омска после падения обломков беспилотника, который был уничтожен силами ПВО. Пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

«В результате падения обломков вражеского БПЛА, сбитого ПВО Минобороны России, произошло возгорание в поле в окрестностях Омска. На месте работают пожарные. Пострадавших нет»,написал он в своём Telegram-канале.

Два человека ранены после детонации дрона на предприятии в Белгородской области
Два человека ранены после детонации дрона на предприятии в Белгородской области

Ранее в Омской области объявили беспилотную опасность. Силы противовоздушной обороны приступили к отражению атаки беспилотников. Также власти приняли решение отменить вечерний концерт на Соборной площади из-за угрозы атаки.

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Милена Скрипальщикова
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