Концерт с участием Mary Gu и Виктории Дайнеко отменили в Омске из-за атаки БПЛА

В Омске отменили вечерний концерт на Соборной площади в честь Дня города из-за атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

По его словам, силы ПВО Минобороны России отражают атаку БПЛА на регион. После падения обломков сбитого аппарата в окрестностях города произошло возгорание в поле, на месте работают пожарные.

«Принято решение об отмене вечернего концерта на Соборной площади», — написал Хоценко.

На праздничной сцене должны были выступить певицы Mary Gu и Виктория Дайнеко. Мероприятие входило в программу празднования Дня города Омска.

Губернатор призвал жителей соблюдать меры безопасности и напомнил, что при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по номеру 112.

Ранее Хоценко сообщил о возгорании в поле после падения обломков сбитого ПВО беспилотника. По его словам, пострадавших в результате происшествия нет, на месте работают пожарные расчёты.