Боррель заявил об отсутствии единства в ЕС из-за кризиса в Сеуте

Миграционный кризис в испанском анклаве Сеута обнажил серьёзный раскол внутри Евросоюза. Об этом бывший глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал испанской газете Pais.

В телефонной беседе с изданием он отметил, что события в Сеуте показали, насколько блоку не хватает согласия в напряжённой обстановке.

«Европейская солидарность отсутствовала самым явным образом», — привела Pais слова политика.

Как пишет газета, миграция превратилась в предмет острого идеологического противостояния в Европе. Издание напоминает, что многие европейские лидеры раскритиковали действия испанских властей, когда в Сеуту хлынул поток мигрантов из Марокко. При этом почти никто не стал винить в случившемся само марокканское руководство. По оценке журналистов, премьер-министр Испании Педро Санчес фактически остался наедине со своей миграционной линией.

По мнению Pais, произошедшее наглядно показало ещё один тревожный сдвиг. Взаимная поддержка между странами ЕС перестала быть безусловным правилом и теперь во многом определяется внутренней политикой каждого государства, особенно в миграционных вопросах.

А ранее сообщалось, что число погибших при попытке пересечь границу между Марокко и Сеутой выросло до 90 человек. По данным радиостанции Cadena SER, испанские правоохранители нашли 74 тела, ещё 16 погибших обнаружили на марокканской стороне. На фоне кризиса власти Испании привлекли армию для усиления охраны периметра. Ряд европейских стран, среди которых Италия, приостановили действие Шенгенского соглашения в отношении Испании.