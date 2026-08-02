«Опять ты начинаешь»: Психолог объяснила, как нежелание слушать толкает женщин к изменам

Женская неверность почти никогда не бывает внезапной прихотью — ей предшествует долгий внутренний процесс. Психолог Елена Диринько отметила, что общество охотнее осуждает изменивших женщин, тогда как глубинные мотивы остаются без обсуждения.

Одной из ключевых предпосылок становится ощущение одиночества вдвоём. Внешне союз может выглядеть благополучным, но внутри исчезает душевная близость. Когда на попытки поговорить женщина слышит фразу «опять ты начинаешь», она чувствует себя отрезанной от партнёра. Появление человека, который просто слушает и проявляет интерес, превращается в точку притяжения. По словам специалиста, это поиск живого контакта, а не замена партнёра.

Длительное пребывание в статусе незаметной или привычной подтачивает самооценку. Внимание другого мужчины действует как мощный катализатор, возвращая ощущение собственной значимости и привлекательности. Диринько в комментарии «Газете.ru» называет это моментом возвращения себя.

Следующая причина — накопленные обиды и потеря уважения. Подавленные негативные эмоции блокируют и позитивные, желание угасает, тело перестаёт откликаться. Близость становится формальным актом, а связь на стороне — способом вновь ощутить себя живой.

Играет роль и тип привязанности: при тревожном варианте дистанция воспринимается мучительно и толкает на поиск подтверждения значимости вовне, при избегающем — проще уходить в параллельные связи.

Эксперт подчеркнула, что во многих парах диалог о чувствах заканчивается раздражением и обесцениванием. Женщина замолкает не от равнодушия, а от неверия, что её услышат. Измена становится симптомом умершего общения. Когда у личности есть внутренняя опора и ощущение собственной ценности, она не станет растрачивать себя на двойную жизнь. Вопрос стоит не только о взаимоотношениях, но и о том, теряет человек контакт с собой или сохраняет его и делает иной выбор.

Скрытые счета, тайные долги и траты за спиной партнёра всё чаще расцениваются не как денежный просчёт, а как подрыв доверия. Кандидат экономических наук рассказала Life.ru о международном исследовании, охватившем более двух тысяч человек в отношениях. Выяснилось, что 38% опрошенных приравнивают финансовую неверность — утаивание доходов, счетов, долгов или расходов — к физической измене, а ещё 5% считают её даже более тяжёлым проступком. Деньги превращаются в элемент эмоциональной безопасности пары.