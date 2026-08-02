Полицейский в Дагестане спас детей, которых уносило в море

В Дагестане полицейский спас детей в бушующем море. Инцидент произошёл в Избербаше, когда отдыхающие увидели, что людей уносит течением на сапбордах. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по региону.

Как сообщается, за ситуацию отвечал старший лейтенант полиции Магомед Абдулкасумов. По словам очевидцев, время уходило очень быстро — требовалось действовать немедленно. Силовик находился в отпуске, но не прошёл мимо. Он сел на гидроцикл, догнал сапбордистов и начал помогать пострадавшим добраться до берега.

В результате детей удалось благополучно вывести из опасной зоны. По данным участников событий, все спасённые выбрались на берег без трагических последствий. Сейчас главной задачей остаётся выяснение обстоятельств происшествия, включая детали того, что стало причиной уноса течением.

История быстро разошлась среди местных жителей как пример самоотверженности и готовности прийти на помощь даже вне службы.

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