Журналист Боуз раскритиковал заявление Рубио об ударах по России

Ирландский обозреватель Чей Боуз в своём блоге подверг резкой критике заявление госсекретаря США Марко Рубио о влиянии дальнобойных атак Украины на переговорный процесс. По мнению журналиста, логика Вашингтона абсурдна, если применить её к другим конфликтам.

Ранее глава американского внешнеполитического ведомства в интервью Fox News отметил, что удары украинских сил вглубь России придали новый импульс дипломатическим усилиям. Он подчеркнул, что Штаты продолжат искать возможности для возвращения сторон за стол переговоров, однако признал наличие серьёзных противоречий между Москвой и Киевом, мешающих прогрессу.

«И это может положить конец войне? По его логике, я полагаю, если Иран начнёт наносить удары по складам Amazon и нефтеперерабатывающим заводам в Техасе, США прекратят бомбардировки Тегерана?» — написал Боуз.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация в ближайшие недели предпримет шаги, чтобы понять возможность возвращения сторон к переговорам по Украине, подчеркнув, что Вашингтон продолжит дипломатические усилия. Он отметил, что президент Трамп считает США способными сыграть важную роль в урегулировании конфликта и намерен работать в этом направлении.