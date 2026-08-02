Кофе с протеином вместо таблеток: Экономист назвал стартапы, которые вас точно разорят

Классический общепит и торговля капсульными БАДами оказались в зоне максимального риска для малого бизнеса. Об этом рассказал кандидат экономических наук, владелец агентства PROF COMMERCE Дмитрий Спицын.

В зону повышенной уязвимости попал классический общепит, особенно дорогие концептуальные проекты без прозрачной экономической модели. Такие заведения переживают серьёзный спад. Второй тупик — обычные капсульные БАДы, порошки и таблетки. В комментарии «Газете.ru» специалист пояснил, что эту нишу легко заливают крупные игроки с мощным маркетинговым бюджетом, и дебютанту там ловить нечего.

Среди причин эксперт называет смену потребительских привычек: пить добавки по старинке уже не хотят. В общепите же высока стоимость входа и зависимость от трафика, а себестоимость активно ползёт вверх. Кто не адаптировался — покидает рынок.

Взамен Спицын советует присмотреться к трём направлениям. Первое — швейное производство. Из-за пошлин и нестабильности поставок из Китая селлеры возвращают заказы в Россию, что даёт локальным фабрикам второе дыхание. Главное условие — заранее найти покупателей и просчитать экономику.

Второй точкой притяжения становится медицина: чекапы, профилактика, оборудование для частных клиник. Старение населения и тренд на долгую жизнь делают эту сферу перспективной. Третье — суперфуды или обогащённая еда. Кофе с протеиновым молоком и шоколад с ежовиком заходят аудитории гораздо охотнее традиционных банок с пилюлями. Резюмируя, эксперт подчеркнул, что вход в малый бизнес возможен, но стартовать надо с поиска клиентов и проверки экономики, особенно в производственном секторе.

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