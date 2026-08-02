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2 августа, 14:38

Премьер Грузии заявил, что Саакашвили утратил связь со здравым смыслом

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе резко высказался о бывшем президенте страны Михаиле Саакашвили. По его словам, экс-глава государства утратил связь с реальностью.

«Саакашвили — это такое явление, которое должны оценивать не политики, а специалисты других областей. Этот человек абсолютно оторван от всего, что связано со здравым смыслом», — сказал он журналистам.

По словам премьера, подобные особенности были заметны ещё во время президентства Саакашвили, которое продолжалось девять лет. После перехода в оппозицию, как отметил Кобахидзе, ситуация якобы не изменилась, а сейчас стала ещё более выраженной. Отдельно политик вспомнил, что Саакашвили ранее сравнивал себя с грузинским царём Давидом Строителем. По мнению руководителя правительства, такое заявление также говорит о чрезмерном отрыве экс-президента от действительности.

В отношении Саакашвили было возбуждено пять уголовных дел, охватывающих обвинения в превышении должностных полномочий, растрате бюджетных средств, организации силового разгона протестов и незаконном пересечении государственной границы. На основании четырех вступивших в силу обвинительных приговоров политик приговорен к тюремному заключению, срок которого истекает в 2034 году.

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Ранее Саакашвили обратился к премьеру Армении Николу Пашиняну после парламентских выборов в стране. Бывший грузинский лидер поздравил политика и его партию «Гражданский договор» с результатом, а также заявил о «блестящем будущем» армянского премьера.

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Милена Скрипальщикова
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