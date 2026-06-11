Саакашвили предрёк из тюрьмы Пашиняну «блестящее будущее»
Михаил Саакашвили и Никол Пашинян. Обложка © ТАСС / Maciej Luczniewski / Zuma, Александр Патрин
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в заключении, поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его партию «Гражданский договор» с успешным результатом на парламентских выборах. В своём обращении в X он предсказал армянскому политику «блестящее будущее».
Он провёл параллель с собственной политической карьерой, заявив, что Пашинян сумел достичь того, чего ему не удалось в 2012 году: «нейтрализовать армянского Иванишвили» (имеется в сравнение партии «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна и основанной предпринимателем и экс-премьером Грузии Бидзиной Иванишвили партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия»). Саакашвили также охарактеризовал избирательную кампанию в Армении как «гибридное наступление России», утверждая, что победа Пашиняна открывает перспективы для всего региона.
По мнению экс-президента Грузии, грузинские патриоты должны оказать поддержку армянскому лидеру в свете его «исторической победы».
Напомним, в Армении завершилось голосование на парламентских выборах, явка избирателей достигла 58,97% к моменту закрытия участков. Всего участие в выборах приняли 1 476 597 граждан. Часть оппозиционных сил заявила о возможных нарушениях в ходе подсчёта голосов и усмотрела в действиях властей признаки давления. После обработки большинства участков, партия «Гражданский договор» набрала менее 50% голосов: итоговый результат не позволяет ей единолично формировать правительство.
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