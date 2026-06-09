Euractiv узнал о планах партии Пашиняна присоединиться к альянсу в Европарламенте

Премьер Армении Никол Пашинян ведёт переговоры о вступлении своей партии «Гражданский договор» в Европейскую народную партию. Об этом пишет Euractiv со ссылкой на источники. По данным издания, официального решения пока нет. Сроки вступления тоже не утверждены, однако армянский премьер уже выразил заинтересованность в таком шаге.

«Пашинян... ведёт переговоры о вступлении своей проевропейской партии «Гражданский договор» в «Европейскую народную партию», — говорится в публикации.

ЕНП, как утверждает СМИ, может одобрить членство «Гражданского договора» уже в этом году. Для партии Пашиняна это стало бы ещё одним сигналом курса на сближение с Евросоюзом.