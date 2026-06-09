Euractiv узнал о планах партии Пашиняна присоединиться к альянсу в Европарламенте
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Премьер Армении Никол Пашинян ведёт переговоры о вступлении своей партии «Гражданский договор» в Европейскую народную партию. Об этом пишет Euractiv со ссылкой на источники. По данным издания, официального решения пока нет. Сроки вступления тоже не утверждены, однако армянский премьер уже выразил заинтересованность в таком шаге.
«Пашинян... ведёт переговоры о вступлении своей проевропейской партии «Гражданский договор» в «Европейскую народную партию», — говорится в публикации.
ЕНП, как утверждает СМИ, может одобрить членство «Гражданского договора» уже в этом году. Для партии Пашиняна это стало бы ещё одним сигналом курса на сближение с Евросоюзом.
Напомним, что в Армении завершилось голосование на парламентских выборах, явка избирателей достигла 58,97% к моменту закрытия участков. Всего участие в выборах приняли 1 476 597 граждан, при этом участки прекратили работу в 20:00 по местному времени (19:00 мск). Часть оппозиционных сил заявила о возможных нарушениях в ходе подсчёта голосов и усмотрела в действиях властей признаки давления. После обработки большинства участков, партия «Гражданский договор» набрала менее 50% голосов: итоговый результат не позволяет ей единолично формировать правительство.
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