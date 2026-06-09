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Регион
9 июня, 13:08

Euractiv узнал о планах партии Пашиняна присоединиться к альянсу в Европарламенте

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Премьер Армении Никол Пашинян ведёт переговоры о вступлении своей партии «Гражданский договор» в Европейскую народную партию. Об этом пишет Euractiv со ссылкой на источники. По данным издания, официального решения пока нет. Сроки вступления тоже не утверждены, однако армянский премьер уже выразил заинтересованность в таком шаге.

«Пашинян... ведёт переговоры о вступлении своей проевропейской партии «Гражданский договор» в «Европейскую народную партию», — говорится в публикации.

ЕНП, как утверждает СМИ, может одобрить членство «Гражданского договора» уже в этом году. Для партии Пашиняна это стало бы ещё одним сигналом курса на сближение с Евросоюзом.

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Напомним, что в Армении завершилось голосование на парламентских выборах, явка избирателей достигла 58,97% к моменту закрытия участков. Всего участие в выборах приняли 1 476 597 граждан, при этом участки прекратили работу в 20:00 по местному времени (19:00 мск). Часть оппозиционных сил заявила о возможных нарушениях в ходе подсчёта голосов и усмотрела в действиях властей признаки давления. После обработки большинства участков, партия «Гражданский договор» набрала менее 50% голосов: итоговый результат не позволяет ей единолично формировать правительство.

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Полина Никифорова
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