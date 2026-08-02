Нейросеть не помогла: Россиянин проиграл суд из-за «Моны Лизы» с бокалом вина

Россиянин попытался через суд защитить авторские права на изображения, созданные с помощью нейросети. Однако московский суд пришёл к выводу, что такие работы не могут считаться самостоятельными объектами авторского права, передаёт РИА «Новости».

Мужчина переработал «Мону Лизу» и фотографию Статуи Свободы, добавив героям бокалы вина, патчи под глазами и растрёпанные волосы. Позже он заметил эти изображения на футболках, худи, свитшотах и термостаканах, после чего потребовал взыскать с продавца компенсацию.

Представитель ответчика настаивал, что обработка известных произведений с использованием искусственного интеллекта не создаёт нового объекта, который подпадает под защиту авторского права. Суд согласился с этой позицией. В решении указано, что нейросеть не обладает сознанием, необходимым для творческой деятельности, а ввод текстовых команд является техническим действием, а не творческим вкладом автора.

Кроме того, инстанция отметила, что идеи вроде бокала вина в руке или взъерошенного внешнего вида персонажей уже неоднократно встречались в искусстве и медиа. Так что, как иронично можно сказать, Леонардо да Винчи пока не придётся переживать из-за конкуренции со стороны искусственного интеллекта.

Ранее в Москве открыли «ресторан будущего», в котором посетителей вместо официантов обслуживает нейросеть. Гостей встречают виртуальные официанты и кассиры, которые общаются с посетителями и принимают заказы.