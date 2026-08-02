В Калининграде начали проверку из-за снятых с рейса в Египет пассажиров

Калининградская транспортная прокуратура начала проверку после ситуации с пассажирами рейса Air Cairo, которых не допустили к перелёту в Египет. Ранее СМИ сообщали, что при посадке на ночной рейс 24 пассажирам сообщили, что они не смогут отправиться в поездку. При этом двум гражданам, как утверждается, не вернули багаж — их чемоданы отправились в Египет без владельцев.

«Калининградская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства снятия пассажиров с международного рейса, а также фактов неполучения ими багажа», — сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что проверяют соблюдение законодательства при организации авиаперевозки и соблюдение прав пассажиров.

А ранее самолёт авиакомпании «Россия» был вынужден вернуться в Пулково после вылета в Москву из-за повреждения. На рейсе FV6181 командир воздушного судна принял решение прервать полёт после обнаружения трещины во внешнем слое стекла. Самолёт благополучно приземлился в Санкт-Петербурге, а пассажиров отправили в пункт назначения на резервном борту.