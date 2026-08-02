Бокал может стать последним: Нарколог назвал смертельную привычку, которую многие считают безобидной

Вечерний приём спиртного в сочетании с успокоительным или снотворным способен привести к остановке дыхания. Врач-психиатр-нарколог клиники «АлкоСпас» Антон Рудковский развеял миф о безопасности такой комбинации.

Специалист пояснил, что этанол угнетает центральную нервную систему. Добавление препарата с седативным эффектом грозит не банальной сонливостью, а опасным снижением уровня сознания и подавлением дыхательной функции. Предвидеть подобную реакцию по самочувствию невозможно.

Наибольшую угрозу представляют транквилизаторы, снотворные, ряд обезболивающих, а также противоаллергические и психотропные средства, вызывающие сонливость. Универсального безопасного интервала между выпивкой и таблеткой не существует.

В разговоре с «Газетой.ru» Рудковский предупредил: субъективное ощущение трезвости не говорит о том, что спирт уже покинул организм. Лекарство может сработать отсроченно, и пик обоих эффектов совпадёт в ночные часы, когда заторможенность списывают на обычную усталость. Мозг, уже затронутый действием выпитого, неспособен адекватно оценить ситуацию, из-за чего человек рискует принять повторную дозу или не заметить критического состояния.

Сочетание ухудшает координацию и память. В группе особого риска — пожилые, пациенты с патологиями печени, органов дыхания и страдающие апноэ сна. Скорую необходимо вызывать, если пострадавший стал неестественно сонливым, перестал связно отвечать, теряет сознание, дышит редко или с паузами, у него появились судороги либо посинели губы.

Врач подчеркнул, что пытаться перебить одно вещество другим с помощью кофе или энергетиков бессмысленно. До прибытия медиков важно следить за дыханием и держать наготове упаковки принятых препаратов. Даже без тяжёлых симптомов после такого смешения нельзя садиться за руль или продолжать приём лекарства без консультации. Если препарат назначен на постоянной основе, схему нужно обсудить с врачом заранее. Предупреждение на инструкции не формальность, а единственно верное решение — не смешивать и уточнить совместимость у специалиста.

А психиатр-нарколог предупредила о разрушительном воздействии спиртного на мозг. Даже одна рюмка на несколько часов ухудшает скорость реакции и качество решений. При систематическом употреблении мозг физически уменьшается в объёме, особенно страдают кора и лобная зона. У ряда людей уже к 40–50 годам формируется алкогольная деменция — состояние, схожее со старческим слабоумием.