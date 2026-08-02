Плющенко назвал свою академию неприбыльным проектом

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко не зарабатывает на собственной академии «Ангелы Плющенко». Об этом он сообщил журналистам во время проведения мастер-класса в рамках благотворительного дня для фигуристов из многодетных семей.

По его словам, изначально ледовый центр строился под его сыновей — Александра и Арсения. Затем число воспитанников выросло, и академия стала расширяться.

«Это неприбыльная история», — сказал Плющенко о своём детище.

Он пояснил, что настоящую прибыль приносит сдача арены в аренду, а не работа со спортсменами.

Фигурист добавил, что в будущем может появиться ещё одна ледовая арена в Подмосковье. Он рассказал, что сейчас лёд занят постоянно — тренировки начинаются с шести утра, поэтому нужны новые площади. Главной целью Плющенко назвал результат своих учеников.

Академию фигурного катания «Ангелы Плющенко» спортсмен открыл в апреле 2017 года.

Ранее сообщалось, что академия «Ангелы Плющенко» подала заявку на президентский грант в размере 24,1 миллиона рублей. Деньги планируют направить на постановку спектакля «Снежная королева». В описании проекта говорится, что спектакль должен продвигать традиционные духовно-нравственные ценности и объединять разные поколения. Отдельно авторы делают акцент на защите детей от чуждых русской культуре идеологий.