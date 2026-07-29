Рудковская назвала политику причиной невключения Плющенко в Зал славы
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Яна Рудковская, возглавляющая академию «Ангелы Плющенко», объяснила отсутствие своего супруга Евгения Плющенко в Зале славы фигурного катания политическими причинами. Как сообщает Sport24, по словам Рудковской, кандидатуру двукратного олимпийского чемпиона планировали рассмотреть ещё в 2022 году. Она назвала сложившуюся ситуацию несправедливой и выразила надежду на её скорое разрешение.
«Его хотели включить в международный зал славы фигурного катания, но вмешались политические обстоятельства. Это было в 2022 году, как раз перед началом СВО. Конечно, это огромная несправедливость», — поделилась Рудковская.
Евгений Плющенко — легенда фигурного катания: на его счету два олимпийских золота (2006, 2014), два серебра Игр (2002, 2010), а также титулы трехкратного чемпиона мира и семикратного чемпиона Европы.
Тем временем Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о возвращении россиян на международную арену. Начиная с нового сезона, фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты из России смогут выступать на турнирах под эгидой организации, но исключительно в нейтральном статусе.
Ранее олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова тоже призвала Плющенко быть осторожнее в высказываниях. Её особенно возмутило слово «деградация». По мнению парламентария, тренеру стоило говорить об ухудшении развития вида спорта из-за отсутствия международных стартов — такая формулировка была бы приемлемой. Напомним, Евгений Плющенко заявил, что переход его 13-летнего сына Александра в сборную Азербайджана связан с отсутствием перспектив в России.
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