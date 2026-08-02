«Вы выиграли приз»: Мошенники сменили тактику и теперь давят на жадность, а не на страх

Злоумышленники отказались от грубого запугивания в пользу нейтральных и позитивных формулировок, не вызывающих у жертвы защитной реакции. Аналитики компании «Стахановец» раскрыли новую тактику фишинговых атак.

На сообщения, создающие ощущение пользы или скорой выгоды, приходится 53% всех вредоносных рассылок. Сценарии с давлением и страхом занимают лишь 23%, а оставшиеся 24% писем выдержаны в сугубо деловом тоне и имитируют рабочую переписку. Специалисты в комментарии «Газете.ru» подчёркивают, что ставка на положительное подкрепление статистически эффективнее вовлекает получателя.

Самой массовой схемой остаются уведомления о выигрыше. Несмотря на снижение результативности на 15% в 2026 году, она лидирует: пользователю сообщают, что он стал тысячным клиентом и выиграл приз, после чего просят оплатить комиссию либо ввести реквизиты карты. Вторую строчку удерживают ложные инвестпредложения с фразами вроде «Ваш персональный бонус уже активирован». Текст гарантирует высокую доходность и имитирует эксклюзивный доступ.

На третьем месте — письма от имени финорганизаций о подозрительной активности по счёту. Жертву побуждают перейти по ссылке для подтверждения личности или отмены несанкционированной операции.

Эксперт по информбезопасности компании Артём Жадеев отметил, что расчёт теперь идёт не на панику, а на длительную коммуникацию. Злоумышленники способны днями вести переписку, изображая заботу о сбережениях или помощь в оформлении приза. Единственной надёжной защитой специалист назвал критическую проверку отправителя и отсутствие спешки.

Ранее Life.ru рассказывал, как 78-летняя москвичка и её муж лишились более 30 миллионов рублей после общения с телефонными аферистами. Злоумышленники действовали под видом сотрудников финансовых структур и правоохранителей. Всё началось с сообщения о новом чате «поликлиника» на телефоне пенсионерки. После ввода пришедшего кода женщина получила уведомление о взломе кабинета на «Госуслугах» и номер для связи с якобы компетентными органами. Позвонив по нему, потерпевшая попала на мошенников, которые представились сотрудниками различных организаций и выведали сведения о её накоплениях.