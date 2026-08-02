Армия России продолжила наносить удары по транспортной инфраструктуре Украины

В течение дня Вооружённые силы РФ продолжили нанесение ударов по транспортной инфраструктуре Украины, которая используется в интересах ВСУ. Речь идёт о объектах, задействованных для обеспечения перемещений и снабжения. В ведомстве указывают, что удары направлены именно на инфраструктуру, связанную с военными задачами.

«В результате ударов беспилотными летательными аппаратами поражены: в акватории Чёрного моря — сухогруз, перевозивший грузы военного назначения, в порту Николаев — портовая инфраструктура, два сухогруза, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ и морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее Life.ru писал, что российские войска поразили используемые ВСУ логистические центры. Как уточнили в ведомстве, поражение было обеспечено силами авиации, ракетных войск, артиллерии и беспилотной авиации в 156 районах.