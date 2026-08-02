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2 августа, 15:17

Армия России продолжила наносить удары по транспортной инфраструктуре Украины

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В течение дня Вооружённые силы РФ продолжили нанесение ударов по транспортной инфраструктуре Украины, которая используется в интересах ВСУ. Речь идёт о объектах, задействованных для обеспечения перемещений и снабжения. В ведомстве указывают, что удары направлены именно на инфраструктуру, связанную с военными задачами.

«В результате ударов беспилотными летательными аппаратами поражены: в акватории Чёрного морясухогруз, перевозивший грузы военного назначения, в порту Николаевпортовая инфраструктура, два сухогруза, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ и морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров», — рассказали в пресс-службе ведомства.

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Ранее Life.ru писал, что российские войска поразили используемые ВСУ логистические центры. Как уточнили в ведомстве, поражение было обеспечено силами авиации, ракетных войск, артиллерии и беспилотной авиации в 156 районах.

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Полина Никифорова
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